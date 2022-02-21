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Giriş Tarihi: 21.2.2022 16:00

Bursa'da imamı bıçaklayan şahıs yakalandı

İHA
Bursa’da imamı bıçaklayan şahıs yakalandı

Bursa’da geceyi geçirmek için girdiği camide kendisini engellemeye çalışan imamı 3 yerinden bıçakladıktan sonra gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canlılar Camii Kuran Kursu'na geceyi geçirmek için girdiğini iddia eden şüpheliyi gören imam Halil Okumuş(56), Şüpheli S.K.(42)'yı camiden çıkarmaya çalıştı. Ardından yaşanan arbedenin ardından S.K., yanında getirdiği bıçakla imamı üç yerinden bıçakladı. Şüpheli olay yerinden hızlıca kaçarken imam bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Yardıma gelen vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalesinin ardından Halil Okumuş, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedaviye alındı. İmam Okumuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, zanlı S.K., Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Çiftehavuzlar mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Cinayet Büro ekipleri gözaltına alınan S.K.'nın ifadesinin alınmasının ardından şüpheliyi adliyeye sevk etti.

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Bursa'da imamı bıçaklayan şahıs yakalandı
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