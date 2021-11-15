Bursa’da inanılmaz anlar! Önce eşini sonra hastane camını yumrukladı!

Sokakta eşine sözlü şiddet uygulayan şüpheli, polis ekiplerine saldırdı!

Olay, Yunus Emre Mahallesi, Menekşe Caddesi'nde meydana geldi. Eşi A.A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tartışmaya başlayan Murat A. eşine sözlü şiddet uyguladı. Çevrede bulunanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Murat A.'yı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.