Bursa’da insanlık ölmemiş dedirten olay

İznik ilçesinde önceki gün gece yarısı kapalı olan bir markete gelen vatandaş, market önünde bulunan mangal kömürlerinden biri aldı.

Dükkanın kapalı olması nedeniyle iş yeri sahibine bir not bırakan şahıs, içecek dolabının camına renkli kalemle bir mesaj yazarak, "Abi kömür aldık. Parayı dükkanın altından gönderdik. Bu yazıyı da bezle silersen yazı çıkar. Hakkını helal et" dedi.

Sabah dükkanını açan Bahadır Kaya ve iş yeri çalışanı Süleyman Şengül gördükleri mesajla şaşkına döndü. Yaşanan olayla ilgili konuşan market çalışanı Şengül, "Böyle güzel insanların olması bizi mutlu ediyor. Bu hareketin herkese örnek olmasını tavsiye ediyorum. Önemli olan para değil. İnsanlığın ölmediğini düşünüyorum" dedi.