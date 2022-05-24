Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da insanlık ölmemiş dedirten olay
Giriş Tarihi: 24.5.2022 11:28 Son Güncelleme: 24.5.2022 11:44

Bursa’da insanlık ölmemiş dedirten olay

REMZİ YILMAZ
Bursa’da insanlık ölmemiş dedirten olay

Bursa’da kapalı olan bir marketten mangal kömürü alan vatandaş, içecek dolabının camına not bıraktı. Sabah dükkânı açan esnaf Bahadır Kaya ve market çalışanları gördüğü notla şaşkına döndü.

İznik ilçesinde önceki gün gece yarısı kapalı olan bir markete gelen vatandaş, market önünde bulunan mangal kömürlerinden biri aldı.

Dükkanın kapalı olması nedeniyle iş yeri sahibine bir not bırakan şahıs, içecek dolabının camına renkli kalemle bir mesaj yazarak, "Abi kömür aldık. Parayı dükkanın altından gönderdik. Bu yazıyı da bezle silersen yazı çıkar. Hakkını helal et" dedi.

Sabah dükkanını açan Bahadır Kaya ve iş yeri çalışanı Süleyman Şengül gördükleri mesajla şaşkına döndü. Yaşanan olayla ilgili konuşan market çalışanı Şengül, "Böyle güzel insanların olması bizi mutlu ediyor. Bu hareketin herkese örnek olmasını tavsiye ediyorum. Önemli olan para değil. İnsanlığın ölmediğini düşünüyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Yunanistan liderini topa tuttu: Benim için Miçotakis diye biri yok!
CHP mitingindeki kürsüden yırtık terliğini çıkarıp göstermişti! Eğlence fotoğrafları çıktı
Son dakika: Finlandiya ve İsveç'ten NATO itirafı
Son dakika | FETÖ'cü Arif Erdem'in yeri ortaya çıktı! Aylar sonra ilk kez görüntülendi
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yeni harekat sinyali! Perşembe gününe işaret etti
SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması! Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü?
Muhalefetin anketçisinden skandal seçim önerisi: "Türkiye'yi alırsanız 3 gün sonra..."
Başkan Erdoğan'ın NATO çıkışı PKK'yı panikletti! Örgütün sözcüsü Norveç basınında yalvardı: Boyun eğmeyin
Maltepe Belediyesi rüşvet soruşturmasında son dakika: 19 şüpheliye 4 gün ek gözaltı kararı
Son dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa’da insanlık ölmemiş dedirten olay
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA