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Giriş Tarihi: 10.8.2022 09:11

Bursa’da işçileri taşıyan 2 servis minibüsü çarpıştı: 8 kişi yaralandı

Bursa'da işçileri taşıyan 2 servis minibüsünün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

İHA
Bursa’da işçileri taşıyan 2 servis minibüsü çarpıştı: 8 kişi yaralandı

Kaza, Merkez Nilüfer İlçesi OSB Mahallesi 75. Yıl Bulvarı Kahverengi Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Maral idaresindeki 16 S 1998 plakalı servis minibüsü ile Mert Can Yüksel'in kullandığı 16 S 4346 servis minibüsü, döner kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Hasan Maral'ın kullandığı servis aracı devrildi. İşçi servisinin devrilmesi sonucu 18 işçiden 8'i yaralandı.


İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edilirken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Bursa’da işçileri taşıyan 2 servis minibüsü çarpıştı: 8 kişi yaralandı
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