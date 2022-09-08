Bursa’da itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

Kaza, öğleden sonra kırsal Hamzabey Mahallesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. OSB'deki istasyondan çıkış yapan Özden Demir (58) yönetimindeki itfaiye aracı, yokuştan inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Kaza sonucu sürücü ile araçtaki itfaiye erleri Murat Yamaçer (60) ve Mehmet Bayram (53) yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Araçta sıkışan 3 itfaiye eri de mesai arkadaşları tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. 3 yaralı, sağlık ekininin kaza yerindeki müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.