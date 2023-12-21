Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da kaçak tütüncülere operasyon; 4 gözaltı
Giriş Tarihi: 21.12.2023 01:44

Bursa'da kaçak tütüncülere operasyon; 4 gözaltı

Bursa'da jandarma ekiplerince kaçak tütüncülere yönelik 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6 milyon TL değerinde tütün ve malzemesi ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

DHA
Bursa’da kaçak tütüncülere operasyon; 4 gözaltı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında; merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçesinde M.D. (47), S.D. (21), A.C. (33) ve V.Y.'yi (42) takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, 4 adrese sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan 425 kilo kaçak tütün, 2 adet sigara sarım makinesi, 2 adet sigara makinesine bağlı vakumlu hava kompresör makinesi, 1 adet tütün karıştırma makinesi, 1 adet hava kurutucu makine, 1 adet elektronik tartı, 800 bin adet boş makaron, 22 bin adet boş sigara filtresi, 188 bin 100 adet boş sigara paketi, 981 adet çeşitli milimetrede elektronik sigara likidi, 2 bin 163 adet bandrolsüz sigara paketi, 13 adet elektronik sigara, 1865 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ağır darbe! Düzenlenen operasyonların görüntüleri yayınladı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ülker iki ayrı holding kurdu…
'Korkak' kavgası: Kriz büyüyor! Mansur Yavaş’tan Akşener’e yanıt geldi
SON DAKİKA! MSB'den açıklama: Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 hedef imha edildi
Son dakika haberleri: Galatasaray derbi öncesi 3 puanı kaptı! Aslan evinde Karagümrük’ü tek golle yıktı…
Mersin’deki akaryakıt ihale vurgununa büyük tepki
Şehit Selçuk Paker’in annesinden İmamoğlu’na tepki: Benim çocuğum reklam malzemesi değil
Başkan Erdoğan'dan Gazze'deki katliama tepki: İnsanlık adına utanç verici
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da kaçak tütüncülere operasyon; 4 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA