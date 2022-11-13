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Giriş Tarihi: 13.11.2022 10:58 Son Güncelleme: 13.11.2022 11:04

Bursa’da kadın cinayeti: Nazlı Meral evinin yatak odasında katledildi!

Bursa’da yaşayan ve yakınlarının bir süredir haber alamadığı 36 yaşındaki Nazlı Meral, evinin yatak odasında 3 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da kadın cinayeti: Nazlı Meral evinin yatak odasında katledildi!

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Değirmenönü mahallesinde yaşayan Nazlı Meralden bir süredir haber alamayan yakınları kendisine telefonla da ulaşamayınca endişeye kapılarak yaşadığı eve gitti. Genç kadının dairesine giren yakınları korkunç bir manzarayla karşılaştı. Genç kadın evinin yatak odasında vücudunun 3 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde kanlar içinde bulundu. Yakınları hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, Olay yeri inceleme ekipleri evde parmak izi araştırarak incelemeye aldı.

YAKINLARI ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Evin çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sıralarda sokak üzerinde bulunan genç kadını yakınları arasında sözlü tartışma ve arbede yaşandı. Polisin araya girmesiyle tartışma büyümeden önlendi. Ekipler, genç kadının katil zanlı veya zanlılarını yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Bursa’da kadın cinayeti: Nazlı Meral evinin yatak odasında katledildi!
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