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Giriş Tarihi: 26.4.2022 12:15 Son Güncelleme: 26.4.2022 12:15

Bursa'da kadına şiddet!

DHA
Bursa’da kadına şiddet!

Bursa'da kimliği belirsiz kadın, tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında dövüldü. Saldırganı esnaf uzaklaştırırken, bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da sokak ortasında kadına şiddet anları kamerada | Video

Olay, önceki gün Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kadın, sokak ortasında tartıştığı kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan, çocuğun yanında kadını tekme ve yumruklar ile darbetti. Çocuğu olay yerinden uzaklaştıran esnaf, saldırganı da engellemeye çalıştı. Şiddet olayı devam edince çevreden bir kişi, saldırgana vurarak, kadını kurtardı. Darbedilen kadının olayla ilgili polise şikayetçi olmadığı öğrenildi...

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Bursa'da kadına şiddet!
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