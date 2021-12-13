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Giriş Tarihi: 13.12.2021 12:33 Son Güncelleme: 13.12.2021 13:08

Bursa’da kahvehanede çatışma: 1 ölü, 1 ağır yaralı

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da kahvehanede çatışma: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bursa’da bir kahvehanede oturan iki grup arasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çıkan olaylarsa 42 yaşındaki Hakan Fere öldü, 19 yaşındaki Tümer Tura isimli genç ise başından ağır yaralandı.

Mustafakemalpaşa İlçesi Yenidere mahallesi Beşevler Meydanındaki bir kahvehanede çatışma çıktı. Kahvehanede oturan iki grup arasında sözlü başlayan tartışma önce kavgaya daha sonra ise silahlı çatışmaya dönüştü.


Tümer Tura

Çıkan çatışmada 3 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Hakan Fere hayatını kaybetti, 19 yaşındaki Tümer Tura isimli genç ise başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Çıkan olayların ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Tümer Tura önce Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne ardından da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.


Hakan Fere

Polis, çıkan silahlı çatışma ile ilgili olarak çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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Bursa’da kahvehanede çatışma: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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