Bursa’da kahvehanede çatışma: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Mustafakemalpaşa İlçesi Yenidere mahallesi Beşevler Meydanındaki bir kahvehanede çatışma çıktı. Kahvehanede oturan iki grup arasında sözlü başlayan tartışma önce kavgaya daha sonra ise silahlı çatışmaya dönüştü.



Tümer Tura

Çıkan çatışmada 3 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Hakan Fere hayatını kaybetti, 19 yaşındaki Tümer Tura isimli genç ise başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Çıkan olayların ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Tümer Tura önce Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne ardından da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.



Hakan Fere

Polis, çıkan silahlı çatışma ile ilgili olarak çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.