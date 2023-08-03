Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da kamyonet tarlaya savruldu: 3 ölü, 11 yaralı
Giriş Tarihi: 3.8.2023 11:42

Bursa'da kamyonet tarlaya savruldu: 3 ölü, 11 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, mevsimlik işçileri taşıyan kamyonetin tarlaya savrulduğu kazada, 2'si Suriye uyruklu 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

DHA
Bursa’da kamyonet tarlaya savruldu: 3 ölü, 11 yaralı

Kaza, saat 06.00 sıralarında, Karacabey ilçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Hüsen Feris (32), kullandığı 16 FT 699 plakalı üstü açık kamyonetle, mevsimlik işçileri, Tophisar Mahallesi'ndeki tarlaya götürürken, Çanakkale kara yolundaki Fevzipaşa Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç tarlaya savruldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Mukaddes Can (42) ve Suriye uyruklu Emine El Mohammed (57) olay yerinde yaşamlarını yitirirken, yaralanan sürücü Hüsen Feris ile Abid Muhammed, Nuriye Sayılır (51), Nihat Yusuf Hüseyin (28), Abdullah Elmuhammed (43), Ayşe Elramadan (38), Usame Elmuhammed (12), Sana Feris (19), Hulva Hüseyin (20), Kamile Kaya (49), Muhammed Cezim Muhammed ve Şuhela Kazı Muhammed ise Bursa Uludağ Üniversitesi ile Bandırma devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Abit Muhammed de doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların hastanelerde tedaviye alındığı kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye bir kabin memuru kaybetti Hollanda bir baş belası kazandı
Disney Plus'ın skandal Atatürk filmi kararına sert tepki: Bu kabul edilemez! Samimiyetsiz ve inandırıcılıktan uzak...
Mustafa Sarıgül'den "değişim" isteyen Ekrem İmamoğlu'na bomba sözler: Gel bakalım aslan parçası!
Son dakika haberleri: Galatasaray turu evinde aldı! Zalgiris’e tek gol yetti…
‘Öteki kadına’ tazminatta yargı yolları kapandı
Disney'den uluslararası "Atatürk" dizisi sansürüne FOX kılıfı: Türk milletinin aklıyla alay ediyorlar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
İyi Parti’de FETÖ’cü Garson ve ‘atom bombası’ tartışması
YAŞ... Sivil-asker ilişkilerinin dönüşümü
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da kamyonet tarlaya savruldu: 3 ölü, 11 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA