Bursa’da kan donduran olay: Hayvan gübresinin içinden ceset çıktı

Kan donduran olay, Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde yol üzerindeki bir zeytinlikte meydana geldi. Alınan bilgilere göre zeytinliğine hayvan gübresi atmak için bir çiftlikten hayvan gübresi sipariş eden B.S. isimli bir şahıs, bahçesine getirilen gübreyi zeytin ağaçlarının altına sermek için traktör kepçe ile çalışmaya başladı.

GÜBRE ARASINDA CESET



Kepçe ile zeytin ağaçlarının altına gübre serpmeye çalışan zeytinlik sahibi B.S. kepçeye bir şeyin takıldığını farketti. Aşağı indiğinde ise gübrelerin arasında bir ceset görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi.





OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVKEDİLDİ



Gübrelerin arasında bulunan ceset nedeniyle olay yerine Cumhuriyet Savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve çok sayıda jandarma ekibi sevkedildi. Ekipler zeytin bahçesinde ve ceset üzerinde titiz bir çalışma yürüttü.



ÖZEL EKİP GELDİ



Olayla ilgili olarak Bursa Jandarma komutanlığına bağlı özel bir ekip de olay yerine geldi. Zeytinlik sahibinin ifadesine başvuran savcılık İznik yolundan Yeniköy mahallesine giden yolu trafiğe kapattı. Ekipler çevrede geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi.