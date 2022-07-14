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Giriş Tarihi: 14.7.2022 10:11

Bursa'da kan donduran olay! Tartıştığı eniştesini tabancayla yaraladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 31 yaşındaki Barış Duman, alacak meselesi yüzünden tartıştığı eniştesi Osman Karakuş'u (42) tabancayla vurarak yaraladı. Polis, olaydan sonra kaçan Barış Duman'ın yakalanması için çalışma başlattı.

DHA
Bursa’da kan donduran olay! Tartıştığı eniştesini tabancayla yaraladı

Olay dün saat 23.00 sıralarında Yeni Mahallede meydana geldi. Barış Duman, Millet Caddesi'nde yürürken, aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan eniştesi Osman Karakuş'u, park halindeki 16 Y 6248 plakalı otomobilinde otururken gördü. Eniştesinin yanına giden Duman, tartışmaya başladı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Taraflar birbirlerine yüksek sesle bağırırken, bu sırada Duman belinden çıkardığı tabanca ile Karakuş'a ateş etti. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, Duman olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna iki kurşun isabet eden Karakuş, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Karakuş daha sonra ambulansla Bursa'da Yüksek ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Karakuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis, olaydan sonra kaçan Barış Duman'ın yakalanması için çalışma başlattı.

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Bursa'da kan donduran olay! Tartıştığı eniştesini tabancayla yaraladı
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