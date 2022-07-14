Bursa’da kan donduran olay! Tartıştığı eniştesini tabancayla yaraladı

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Taraflar birbirlerine yüksek sesle bağırırken, bu sırada Duman belinden çıkardığı tabanca ile Karakuş'a ateş etti. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, Duman olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna iki kurşun isabet eden Karakuş, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.