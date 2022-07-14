Bursa’da kan donduran olay! Tartıştığı eniştesini tabancayla yaraladı

Olay dün saat 23.00 sıralarında Yeni Mahallede meydana geldi. Barış Duman, Millet Caddesi'nde yürürken, aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan eniştesi Osman Karakuş'u, park halindeki 16 Y 6248 plakalı otomobilinde otururken gördü. Eniştesinin yanına giden Duman, tartışmaya başladı.
HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Taraflar birbirlerine yüksek sesle bağırırken, bu sırada Duman belinden çıkardığı tabanca ile Karakuş'a ateş etti. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, Duman olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna iki kurşun isabet eden Karakuş, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.