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Giriş Tarihi: 22.11.2021 12:35 Son Güncelleme: 22.11.2021 12:51

Bursa’da kanlı hesaplaşma: 5 el ateş etti, taksiye binip kaçtı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da kanlı hesaplaşma: 5 el ateş etti, taksiye binip kaçtı

Bursa’da aralarında husumet bulunan Berat Ö ve 19 yaşındaki Mert G, Uludağ eteklerinde ormanlık bir alanda konuşmak üzere buluştu. İkilinin arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Berat Ö, yanında getirdiği silahla Mert G’ye 5 el ateş etti. İki bacağından vurulan genç hastaneye kaldırıldı.

Aralarında eskiye dayalı husumet olduğu öğrenilen Berat Ö, Mert G'yi, Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda konuşmaya çağırdı. Buradaki bir bağ evinde buluşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Berat Ö, cep telefonundan babasını aradıktan sonra, Mert G'ye, "Senin abin benim kardeşimi vurdu bende seni öldüreceğim diyerek 5 el ateş etti.

TAKSİ ÇAĞIRIP GİTTİ

Bacaklarına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılan Mert G, yardım çığlıkları atarken, Berat Ö. ise çağırdığı taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaralı Mert G, 112 acil servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri genç adama ormanlık alanda ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

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Bursa’da kanlı hesaplaşma: 5 el ateş etti, taksiye binip kaçtı
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