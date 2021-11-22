Bursa’da kanlı hesaplaşma: 5 el ateş etti, taksiye binip kaçtı

Aralarında eskiye dayalı husumet olduğu öğrenilen Berat Ö, Mert G'yi, Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda konuşmaya çağırdı. Buradaki bir bağ evinde buluşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Berat Ö, cep telefonundan babasını aradıktan sonra, Mert G'ye, "Senin abin benim kardeşimi vurdu bende seni öldüreceğim diyerek 5 el ateş etti.

TAKSİ ÇAĞIRIP GİTTİ

Bacaklarına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılan Mert G, yardım çığlıkları atarken, Berat Ö. ise çağırdığı taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaralı Mert G, 112 acil servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri genç adama ormanlık alanda ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.