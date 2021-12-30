Bursa’da kayboldu cansız bedeni Balıkesir’de bulundu

Büyükorhan'a bağlı kırsal Osmanlar Mahallesinin eski muhtarı 71 yaşındaki Alzheimer hastası Yakup Oruç, iki gün önce akşam namazını kıldıktan sonra kayıplara karıştı.

Tüm aramalarına rağmen kendisine ulaşamayan ailesi durumu Jandarmaya bildirdi. Ormanlık alanda ve mahalle çevresinde arama çalışması başlatan jandarma, AFAD'tan da destek istedi. Bunun üzerine AFAD başta olmak üzere JAK ve STK'lara ait toplam 150 kişilik ekip, iki gündür arazide geniş çaplı arama çalışması yürüttü.

Drone ve arama köpeklerinin kullanıldığı çalışmalarda, çevrede yaşayanların da desteği ile bugün de devam edilirken, Yakup Oruç'un cansız bedeni Balıkesir Dursunbey İlçesi Emet Çayı'nda bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.