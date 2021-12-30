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Giriş Tarihi: 30.12.2021 14:35 Son Güncelleme: 30.12.2021 14:40

Bursa'da kayboldu cansız bedeni Balıkesir’de bulundu

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da kayboldu cansız bedeni Balıkesir’de bulundu

Bursa'da önceki gün akşam namazını kılan 71 yaşındaki eski muhtar Yakup Oruç aniden ortadan kaybolmuştu. 150 kişilik arama ekibinin sürdürdüğü çalışmalarda Alzheimer hastası eski muhtarın cansız bedeni Balıkesir’de bulundu.

Büyükorhan'a bağlı kırsal Osmanlar Mahallesinin eski muhtarı 71 yaşındaki Alzheimer hastası Yakup Oruç, iki gün önce akşam namazını kıldıktan sonra kayıplara karıştı.

Tüm aramalarına rağmen kendisine ulaşamayan ailesi durumu Jandarmaya bildirdi. Ormanlık alanda ve mahalle çevresinde arama çalışması başlatan jandarma, AFAD'tan da destek istedi. Bunun üzerine AFAD başta olmak üzere JAK ve STK'lara ait toplam 150 kişilik ekip, iki gündür arazide geniş çaplı arama çalışması yürüttü.

Drone ve arama köpeklerinin kullanıldığı çalışmalarda, çevrede yaşayanların da desteği ile bugün de devam edilirken, Yakup Oruç'un cansız bedeni Balıkesir Dursunbey İlçesi Emet Çayı'nda bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Bursa'da kayboldu cansız bedeni Balıkesir’de bulundu
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