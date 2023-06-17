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Giriş Tarihi: 17.6.2023 04:23

Bursa'da kayınpeder dehşeti! Damadının boğazını kesti

Bursa’da aralarında husumet bulunan kayınpeder ile damadı sokak ortasında tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası kayınpeder damadının boğazını kesti

İHA
Bursa’da kayınpeder dehşeti! Damadının boğazını kesti

Olay Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 8. Açelya Sokak üzerinde meydana geldi.

Aralarında husumet bulunan kayınpederi H.C. ile karşılaşan Ali Gürbüz sokak üzerinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası kayınpeder H.C. damadı Ali Gürbüz'ün boğazını kesti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılan Ali Gürbüz'ün cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kayınpeder H.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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Bursa'da kayınpeder dehşeti! Damadının boğazını kesti
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