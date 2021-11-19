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Giriş Tarihi: 19.11.2021 11:27 Son Güncelleme: 19.11.2021 11:30

Bursa’da kayıp iki kardeş gölde ölü bulundu

REMZİ YILMAZ
Bursa’da kayıp iki kardeş gölde ölü bulundu

Bursa'da yaşayan ve 2 gündür kayıp olan 34 yaşındaki Hasan Karacan ve 31 yaşındaki kardeşi Hüseyin Karacan’ın cesetleri İznik gölünde bulundu. Kardeşlerin kripto parada zarar ettikleri ve bu nedenle intihar ettikleri öne sürüldü.

Bursa'nın Kestel ilçesinde kafeterya işlettikleri öğrenilen ve çevresindeki bazı kişilere, kripto para yatırımında zarar ettikleri gerekçesiyle 'İznik Gölü'nde intihar edeceğiz' dediği iddia edilen Hasan ve Hüseyin Karacan kardeşlerden haber alınamıyordu.

Yakınlarının Jandarma'ya haber vermesinin ardından İznik gölü ve çevresinde arama kurtarma çalışması başlatan ekiplere dalgıç adamlar da katıldı.

Yapılan arama çalışmaları sabaha dek sürerken iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı. Balık adamlar ve arama ekipleri, Hasan ve Hüseyin Karacan kardeşlerin cesedini gölden çıkardı. Savcılık olayla ilgili inceleme başlattı.

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Bursa’da kayıp iki kardeş gölde ölü bulundu
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