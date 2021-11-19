Bursa’da kayıp iki kardeş gölde ölü bulundu

Bursa'nın Kestel ilçesinde kafeterya işlettikleri öğrenilen ve çevresindeki bazı kişilere, kripto para yatırımında zarar ettikleri gerekçesiyle 'İznik Gölü'nde intihar edeceğiz' dediği iddia edilen Hasan ve Hüseyin Karacan kardeşlerden haber alınamıyordu.

Yakınlarının Jandarma'ya haber vermesinin ardından İznik gölü ve çevresinde arama kurtarma çalışması başlatan ekiplere dalgıç adamlar da katıldı.

Yapılan arama çalışmaları sabaha dek sürerken iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı. Balık adamlar ve arama ekipleri, Hasan ve Hüseyin Karacan kardeşlerin cesedini gölden çıkardı. Savcılık olayla ilgili inceleme başlattı.