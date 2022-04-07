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Giriş Tarihi: 7.4.2022 16:43

Bursa'da kaza: 2 polis yaralandı!

DHA
Bursa’da kaza: 2 polis yaralandı!

Bursa'da, sürücüsünün aniden şerit değiştirdiği öne sürülen minibüs, trafik polislerinin motosikletine çarptı. Kazada polis memurları Mehmet A. ile Ali Haydar K. yaralandı, minibüs sürücüsü A.T. ise polis merkezine götürüldü.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden polis memurları Mehmet A. ve Ali Haydar K., 16 A 5534 plakalı motosikletle göreve çıktı. Bu sırada aniden şerit değiştirdiği ileri sürülen A.T. yönetimindeki 34 ETS 755 plakalı minibüs, Mehmet A.'nın kullandığı motosiklete çarptı. Motosikletin devrildiği kazada 2 polis memuru, yola savrularak yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet A. ve Ali Haydar K., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Minibüs sürücüsü A.T. ise ifadesi alınmak üzere Çarşı Polis Merkezi'ne götürüldü...

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Bursa'da kaza: 2 polis yaralandı!
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