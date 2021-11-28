Bursa’da kaza: 2 yaralı!

Kazada Dilaver Yağmur, Eda Gökçe Ünlü ve kamyonetteki 5 aylık hamile olan, Fas uyruklu Mennana Laamartı ile kızı minik Semanur yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 1'i bebek 4 yaralıyı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.