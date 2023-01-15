Bursa’da kaza: 2’si çocuk 3 yaralı!

Feci kaza, saat 13.30 sıralarında Orhangazi-Bursa yolu Gemlik ilçesi girişinde meydana geldi. Gemlik girişindeki kavşaktan ana yola çıkış yapan Şengül Çelik idaresindeki 16 MET 78 plakalı otomobile, Gemlik'ten Orhangazi istikametine doğru seyir halinde olan Yüksel Günay (33) idaresindeki 16 ANY 912 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Şengül Çelik ile arka koltukta oturan yeğeni Seçil Kurt ve diğer otomobilde bulunan Doğukan Günay yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri her iki otomobilde bulunan ve büyük korku yaşayan çocukları sakinleştirerek ilk müdahalelerini yaptı. Ambulansla kaldırıldıkları Gemlik ve Orhangazi devlet hastanelerinde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı...