Bursa’da kaza: 2’si çocuk 4 yaralı

Bursa Orhangazi'de İznik yolu üzerinde Mezbahane köprüsü yakınlarında saat 13.30 sıralarında Orhangazi'den İznik istikametine doğru gitmekte olan E.Y. (30) idaresindeki otomobil, yoldan geri dönüş yapmak istediği esnada aynı yönde gitmekte olan E.İ. (53) idaresindeki otomobil çarptı. Kazada otomobilde bulunan 7 yaşındaki I.İ. ile 1 yaşındaki İ.İ., S.Ç (51) ve H.İ. (38) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.