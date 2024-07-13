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Giriş Tarihi: 13.7.2024 15:44 Son Güncelleme: 13.7.2024 16:25

Bursa'da kaza: 2'si çocuk 4 yaralı

Bursa Orhangazi’de İznik yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir işyerinin önünden geri dönüş yapmak isteyen otomobile bir başka otomobil çarptı. Kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Remzi YILMAZ
Bursa’da kaza: 2’si çocuk 4 yaralı

Bursa Orhangazi'de İznik yolu üzerinde Mezbahane köprüsü yakınlarında saat 13.30 sıralarında Orhangazi'den İznik istikametine doğru gitmekte olan E.Y. (30) idaresindeki otomobil, yoldan geri dönüş yapmak istediği esnada aynı yönde gitmekte olan E.İ. (53) idaresindeki otomobil çarptı. Kazada otomobilde bulunan 7 yaşındaki I.İ. ile 1 yaşındaki İ.İ., S.Ç (51) ve H.İ. (38) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Bursa'da kaza: 2'si çocuk 4 yaralı
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