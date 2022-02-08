Bursa’da kaza: Öğrenci servisi ile halk otobüsü çarpıştı! Yaralılar var...

Feci kaza, saat 11.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. Yasak olmasına rağmen Mihraplı Caddesi'nden Akpınar Caddesi'ne dönüş yapan sürücünün kullandığı 16 NID 37 öğrenci servisi minibüsü, 16 M 00340 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı. Kazada savrulan servisteki 1 öğretmen ile 6 öğrenci yaralandı.