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Giriş Tarihi: 7.1.2022 10:58

Bursa'da kaza: Ölmediğime dua ediyorum!

DHA
Bursa’da kaza: Ölmediğime dua ediyorum!

Bursa'da kamyonete arkadan çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü Resul Ağbaş (16) yaralandı. Yerde yatarken ayağını hareket ettiremediğini söyleyen genç adam, "Ölmediğime dua ediyorum" ifadesini kullandı...

Kaza, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi'nde meydana geldi. Resul Ağbaş'ın kullandığı elektrikli bisiklet, Hayati Takta (43) yönetimindeki 54 PE 611 kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen Ağbaş, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde yatarken sağlık görevlilerinin durumunu sorduğu Ağbaş, "Valla vuruverdim, ölmediğime dua ediyorum. Ayağımı hareket ettiremiyorum ama siz ellemeyin" dedi.
Ağbaş, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Resul Ağbaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Bursa'da kaza: Ölmediğime dua ediyorum!
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