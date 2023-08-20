Bursa’da kaza yapan otomobil binanın otoparkına düştü: 5 yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Bursa- Eskişehir yolunda meydana geldi. Bursa'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Samet Y. (31) yönetimindeki 16 AVV 823 plakalı otomobil, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, aynı istikamette ilerleyen Melih B. (49) yönetimindeki 06 CKA 558 plakalı cipe çarparak savrulup, ardından da kaldırıma çarparak havalanıp yol kenarındaki binanın otoparkına düştü. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan cip ise refüje çarparak durabildi. Kazada sürücüler ile cipte bulunan Gözde B. (41), Ayşe Melek B. (15) ile Elif İpek B. (6) yaralanırken, çevredekiler yardıma koştu, ihbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, trafik ise tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemesi ve araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrinde döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.