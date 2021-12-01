Bursa’da kendisinden haber alınamayan engelli genç aranıyor

Akşam saatlerine kadar evine dönmeyen Mehmet'i merak eden ailesi ve yakınları çevrede arama yaptı ancak bir sonuç alamadı. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma, durumu AFAD, İHH ve İNDAK arama- kurtarma ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 70 kişiden oluşan jandarma ve arama- kurtarma ekipleri, arazide arama çalışması başlattı.