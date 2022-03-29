Bursa’da kimyasal madde alarmı!

Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Cenk Sokak üzerinde bulunan bir evin önünde 1 buçuk tonluk kimyasal ve yanıcı madde dolu varil bırakıldı.
Vanasının açıldığı fark edilen madde tüm sokağa yayılmaya başladı. Çok kesklin ve kötü bir kokuyla birlikte yayılmaya başlayan kimyasal madde ile ilgili çok sayıda ihbar yapıldı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD KBRN ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Varil etrafından geniş güvenlik önlemleri alınırken sokağın giriş ve çıkışları kapatıldı. AFAD ekipleri sokak üzerine yayılan madde üzerinde inceleme başlattı. İçerisinde kimyasal madde bulunan varil ekipler tarafından kaldırılarak imha incelenip imha edilmek üzere sokaktan alındı.