Bursa’da kimyasal madde alarmı!

Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Cenk Sokak üzerinde bulunan bir evin önünde 1 buçuk tonluk kimyasal ve yanıcı madde dolu varil bırakıldı.

Vanasının açıldığı fark edilen madde tüm sokağa yayılmaya başladı. Çok kesklin ve kötü bir kokuyla birlikte yayılmaya başlayan kimyasal madde ile ilgili çok sayıda ihbar yapıldı.