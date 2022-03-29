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Giriş Tarihi: 29.3.2022 14:50 Son Güncelleme: 29.3.2022 15:30

Bursa’da kimyasal madde alarmı!

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da kimyasal madde alarmı!

Bursa'da gelişi güzel bir sokağa bırakılan 1,5 tonluk varil içerisindeki kimyasal madde sokağa sızmaya başladı. Yanıcı özelliğe de sahip olan madde için AFAD alarma geçti. Sokağa giriş ve çıkışlar kapatıldı. Varil etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Cenk Sokak üzerinde bulunan bir evin önünde 1 buçuk tonluk kimyasal ve yanıcı madde dolu varil bırakıldı.

Vanasının açıldığı fark edilen madde tüm sokağa yayılmaya başladı. Çok kesklin ve kötü bir kokuyla birlikte yayılmaya başlayan kimyasal madde ile ilgili çok sayıda ihbar yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD KBRN ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Varil etrafından geniş güvenlik önlemleri alınırken sokağın giriş ve çıkışları kapatıldı. AFAD ekipleri sokak üzerine yayılan madde üzerinde inceleme başlattı. İçerisinde kimyasal madde bulunan varil ekipler tarafından kaldırılarak imha incelenip imha edilmek üzere sokaktan alındı.

Polis ekipleri varili bırakan kişiyi bulmak için arama çalışması başlattı.

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Bursa’da kimyasal madde alarmı!
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