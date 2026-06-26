Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da kira meselesi yüzünden dehşet saçtılar! O şüpheli için kırmızı bülten çıkarıldı
Giriş Tarihi: 26.06.2026 13:20

Bursa’da kira meselesi yüzünden dehşet saçtılar! O şüpheli için kırmızı bülten çıkarıldı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelem ‘kira’ meselesi nedeniyle yaşanan anlaşmazlık sonucunda Z.D. ile V.D.’yi tehdit edilip, ikametlerine iki gün üst üste silahlı saldırı düzenlendi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendiren 9 kişi gözaltına alınırken yurt dışında olduğu tespit edilen örgüt liderinin ise Türkiye’ye getirilmesi için kırmızı bülten çıkarıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Bursa’da kira meselesi yüzünden dehşet saçtılar! O şüpheli için kırmızı bülten çıkarıldı
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Orhangazi ilçesinde 11 Haziran'da Z.D. ile V.D. isimli iki kişi oturdukları evin kira ödemesi nedeniyle çıkan anlaşmazlıkta A.Ü. tarafından, Daltonlar suç örgütünün adı kullanılarak tehdit edildiklerini iddia ederek Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etti.

EVLERİNE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ

Devam eden süreçte Z.D. ve V.D.'nin kiracı olarak ikamet ettikleri eve yönelik 15 ila 16 Haziran tarihlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayın ardından derinleştirilen soruşturmada İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce bin 80 saatlik kamera görüntüsü tespit edilerek yapılan analiz çalışmaları sonucunda, olayı gerçekleştiren şüphelilerin ilçede ikamet etmedikleri anlaşıldı. Şüphelilerin saldırıyı gerçekleştirmek için kente aldığı, olayın ardından da ayrıldıkları anlaşıldı.

9 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan çalışmanın ardından olaya ilişkin 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilere yönelik 3 ilde 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 9 kişi gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu tespit edilen örgüt lideri hakkında Türkiye'ye getirilmesi amacıyla kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi. 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ORHANGAZİ #BURSA

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Bursa’da kira meselesi yüzünden dehşet saçtılar! O şüpheli için kırmızı bülten çıkarıldı
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