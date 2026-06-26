Bursa’da kira meselesi yüzünden dehşet saçtılar! O şüpheli için kırmızı bülten çıkarıldı

EVLERİNE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ

Devam eden süreçte Z.D. ve V.D.'nin kiracı olarak ikamet ettikleri eve yönelik 15 ila 16 Haziran tarihlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayın ardından derinleştirilen soruşturmada İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce bin 80 saatlik kamera görüntüsü tespit edilerek yapılan analiz çalışmaları sonucunda, olayı gerçekleştiren şüphelilerin ilçede ikamet etmedikleri anlaşıldı. Şüphelilerin saldırıyı gerçekleştirmek için kente aldığı, olayın ardından da ayrıldıkları anlaşıldı.