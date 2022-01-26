Bursa’da kırmızı ışık faciası: 3 kişi öldü

Mudanya ilçesi Güzelyalı Kavşağında seyir halinde olan Uğur Ç'nin (35) kullandığı otomobil, kırmızı ışık ihlali yaparak ana yola çıktı. O sırada Yusuf K'nın (31) kullandığı kamyonet yola çıkan otomobile çarptı.

Kaza sonrası olay yeri adeta savaş alanına döndü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu Polise ve Kurtarma ekiplerine bildirdi. İtfaiyeye bağlı kurtarma ekipleri hurdaya dönen otomobildeki 3 genci sıkıştıkları yerden çıkarabilmek için uzun süre çaba sarf etti.

Ağır yaralı olarak Ambulanslarla hastaneye kaldırılan sürücü Uğur Ç. yanındaki arkadaşı Engin D.(35) ve kimliği hnüz belirlenemeyen bir erkek şahıs daha hayatını kaybetti

Kamyonet sürücüsünün ise Bursa Şehir Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.