Bursa’da kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı





Hafif ticari aracı satın alan iki kişi, Turgut Özdemir idaresinde yola çıktı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde mola verdikleri sırada Muratcan Atay, yeni aldıkları aracı denemek isteyerek direksiyon başına geçti. Yolcu koltuğuna geçen Özdemir, Gemlik'ten Doğanköy mevkisine gelene kadar emniyet kemeri takılı bir şekilde uyurken, emniyet kemeri takılı olmayan sürücü Atay, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.