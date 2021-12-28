Bursa’da korku dolu anlar: İki ev yandı

Ekipler, araçların kaldırılması ile adrese ulaştı. Bu sırada büyüyen alevler, bitişikteki diğer tek katlı eve de sıçradı. Yangına 6 itfaiye aracı ve 25 kişilik personel müdahale etti. UEDAŞ ekipleri de herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için bölgedeki enerji akışını kesti. Yaklaşık 2 saat süren çalışma ile alevler söndürülürken, 2 ev ise kullanılamaz hale geldi.