Bursa’da korkunç cinayet! 16 yaşındaki Arda boğazından vuruldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Barbaros mahallesinde bir parkın yanında tüyler ürperten bir cinayet yaşandı. 16 yaşındaki Arda Eren Siler, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ile yol kenarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine zanlı, yanında taşıdığı tabancayı çıkararak Arda Eren Siler'e ateş etti.

Boğazından vurulan çocuk, kanlar içinde yere yığılırken zanlı ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar ağır yaralı halde olan çocuğu vakit kaybetmeden kendi imkanlarıyla hemen Organize Sanayi Bölgesi Semt Kliniğine götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Arda Eren Siler hayatını kaybetti. Klinikte bulunan doktor ve sağlıkçıların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde bir süre incelemeler yapan Polis, cinayeti işleyen zanlının kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni ise Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.