Bursa’da korkunç cinayet! Tartıştığı genci kalbinden bıçakladı

Çevrede bulunanlar sesleri duymasının üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı olan Emre Rahman Yelseli, 112 ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine sevk edilirken, Ramazan Babacan ise Orhangazi Devlet Hastanesine gönderildi. Emre Rahman Yelseli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yapılan incelemelerde, çok sayıda boş kovana da rastlarken, cinayet ile alakalı soruşturma başlatıldı. Zanlı Ramazan Babacan, gözatına alınarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Cinayetle alakalı soruşturma sürdürülüyor.