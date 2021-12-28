Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da korkunç kaza
Giriş Tarihi: 28.12.2021 10:18

Bursa'da korkunç kaza

DHA

Bursa'da konteynere çöp attıktan sonra evine dönmek için yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Kerime Çelik (65), hayatını kaybetti. Otomobilin aşırı hızlı olduğu öne sürülürken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen hafta perşembe günü saat 13.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Başak Caddesi'nde meydana geldi. Evine yaklaşık 50 metre mesafedeki konteynere çöp atan Kerime Çelik, dönüşte yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada aşırı hızlı olduğu öne sürülen Bilal A. (24) yönetimindeki 41 AFG 940 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp ters şeride girerek Kerime Çelik'e çarptı. Yaralanan 2 çocuk annesi Kerime Çelik çağırılan ambulansla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'BU NORMAL BİR KAZA DEĞİL'

Kerime Çelik'in kayınbiraderi Ramiz Çelik, "Bu normal bir kaza değil. Bir magandanın yaptığı olaydır. Gereken mercilere başvurduk, bu kişinin ceza alması için gerekeni yapacağız" dedi.

Kerime Çelik'in oğlu Serdal Çelik ise, "Sürücü aşırı hızlı bir şekilde gelip anneme çarpmış. Görgü tanıkları sürücünün biraz aşağıda bulunan yol ayrımında direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, otobüs durağına çarpmak üzere olduğunu ancak toparlayarak devam ettiğini söylüyor. Hatta kaza yapacağını düşünerek arkasından bakıyorlar, ardından da annem yolun karşısına geçerken ona vuruyor. Üstelik annem yolu kurtarmış, yolun sol kısmına geçmeyi başarmış ama anneme orada vuruyor" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den A Haber-A Para ortak yayınında önemli açıklamalar: TL mevduatlar 38 milyar arttı
Berdan Mardini'yi Gökhan Göz ile aldatan Fatoş Yelliler'in evli erkekler ile mesajları ifşa oldu! Gökhan Göz açtı ağzını yumdu gözünü!
Ankara'da define skandalı! Dere ıslahı diye kazdılar kepçeyle hazine aradılar
Burası Türkiye'nin başkenti Ankara'da bir mahalle! Vatandaş isyan etti: Böyle rezillik görmedim. Mansur Yavaş geldi biz unutulduk
Turgut Toplusoy'a büyük şok! Milyonluk tabloları çalıp kaçtı
İşte Başkan Erdoğan'ı duygulandıran o kadın! Kanserli babasını bıraktı 'dava' için mesaiye koştu
Bakan Fatih Dönmez'den "Kim Milyoner Olmak İster?" paylaşımı: Yakında 4 olacak inşallah
Yerli ve milli projeler 2022’ye damga vuracak
Son dakika: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden Omicron varyantı açıklaması!
Altın fiyatları yeniden YÜKSELİŞTE! Altın gram fiyatı düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 27 Aralık bugün Kapalıçarşı’da ne kadar, kaç TL oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da korkunç kaza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA