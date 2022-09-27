Bursa’da korkunç kaza! Kamyon ile kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var...

Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından İznik Devlet Hastanesi ve Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.