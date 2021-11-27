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Giriş Tarihi: 27.11.2021 20:26

Bursa'da korkunç kaza! Kazada ölenler arasında İHA ve SİHA'nın mühendisi de var

TUNA ÇAM TUNA ÇAM

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Selçukgazi tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önündeki kamyona çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerden birinin İHA ve SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yapan Baykar'ın uçak mühendisi Tarık Kesekçi olduğu anlaşıldı.

İstanbul'dan Bursa'ya bir programa katılmak üzere yolan çıkan İHH ekibi, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınında feci bir kaza geçirdi. İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınında M.H. yönetimindeki TIR ile çarpışan araçtaki 4 kişi de hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Muratcan Kaya ile yanındaki İHH gönüllüleri Yusuf Taha Göktaş (22), Kaan Talip Tığlı (25) ve Tarık Kesekçi'nin (26) yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölen 4 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


BAYKAR'IN TAKIM LİDERİ


Kazada hayatını kaybedenlerden biri olan Tarık Kesekçi'nin, Baykar'da görevli uçak mühendisi olduğu ortaya çıktı. Aslen Nevşehirli olan Tarık Kesekçi'nin Türkiye Savunma Sanayi'nin en önemli envanterlerinden yerli ve milli Akıncı'nın yapımında görevli performans ve analiz mühendislerinin takım liderliğini yaptığı öğrenildi.


SELÇUK BAYRAKTAR ÜZÜNTÜ İÇİNDE PAYLAŞTI


Türkiye'nin ilk milli SİHA Sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı olan Selçuk Bayraktar da bir dönem birlikte çalıştığı genç mühendis için başsağlığı mesajı paylaştı. Bayraktar, "Vatansever, idealist, iyi, ahlaklı, şuurlu, T3 Vakfımızda yetişen ve çok sevdiğim mühendis kardeşim Tarık Kesekçi, Hakk'a yürüdü. Akıncı'da birlikte çok sabahladık. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Vatan sana minnettardır, seni çok özleyeceğim kardeşim" diye yazdı.

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Bursa'da korkunç kaza! Kazada ölenler arasında İHA ve SİHA'nın mühendisi de var
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