Bursa’da korkunç kaza! O anlar güvenlik kamerasında...

2 KİŞİ YARALANDI

Çarpışma sonucu taksi içerisinde bulunan yolcu konumundaki M.Ş. ve sürücü B.Ş. yaralandı. Taksi kullanılamaz hale gelirken araç içerisinde sıkışan yolcu ve sürücü çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı.