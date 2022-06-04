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Giriş Tarihi: 4.6.2022 13:09

Bursa'da korkunç kaza! O anlar güvenlik kamerasında...

İHA
Bursa’da korkunç kaza! O anlar güvenlik kamerasında...

Bursa'da kamyonla taksinin kavşakta çarpışması osnucu korkunç bir kaza meydana geldi. Kazada iki kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ş. idaresindeki 16 T 0267 plakalı taksi sürücüsü kırmızı ışıkta geçmek isteyince N.Ö. idaresindeki 16 GC 451 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Çarpışma sonucu taksi içerisinde bulunan yolcu konumundaki M.Ş. ve sürücü B.Ş. yaralandı. Taksi kullanılamaz hale gelirken araç içerisinde sıkışan yolcu ve sürücü çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Bursa'da korkunç kaza! O anlar güvenlik kamerasında...
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