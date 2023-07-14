Bursa’da korkunç kaza: Otomobil üst geçit ayağına çarptı!

Kazada sürücü Özer ile yanındaki ağabeyi Yalçın Özer araca sıkıştı. Ekiplerce çıkartılıp, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerin durumlarının ağır olduğu bildirildi. Öte yandan otomobilin çekme belgesinin bulunduğu, bu nedenle trafiğe çıkmasının yasak olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.