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Giriş Tarihi: 3.1.2022 21:20

Bursa'da korkunç olay! Bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi

AA
Bursa’da korkunç olay! Bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tartıştığı şüpheli tarafından sokakta bıçaklanan kişi öldü. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Erkan Aysu (31) ile E.K. (22), Yahşibey Mahallesi'ndeki bir sokakta karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

E.K. yanındaki bıçakla Aysu'yu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Erkan Aysu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Olay sonrası kaçan E.K. ise Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Bursa'da korkunç olay! Bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi
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