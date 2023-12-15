Bursa’da korkunç olay! Fenalaşıp düşen kadın TIR’ın altında can verdi

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi'nde bulunan boş bir arsada meydana geldi. Market alışverişi yaptıktan sonra evine gitmekte olan Nebiye Avcı, iddiaya göre, fenalaşarak hareket etmeye hazırlanan park halindeki TIR'ın önüne düştü. Kadını görmeyen TIR'ın sürücüsü C.Y., Avcı'nın üzerinden geçti.

TIR'ın sarsılması üzerine durumu fark eden C.Y., araçtan indiğinde Nebiye Avcı'yı hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kadının yaşamını yitirdiğini belirlerken, polis ekipleri ise TIR sürücüsünü gözaltına aldı.

Nebiye Avcı'nın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.