Bursa’da korkunç ölüm: Çatıda tamirat yaparken yere çakıldı

Olayı fark eden yakınları, durumu hemen 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni Savcılığın incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.