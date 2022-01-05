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Giriş Tarihi: 5.1.2022 13:50 Son Güncelleme: 5.1.2022 13:52

Bursa’da korkunç ölüm: Çatıda tamirat yaparken yere çakıldı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da korkunç ölüm: Çatıda tamirat yaparken yere çakıldı

Bursa’da evinin çatısını tamir etmek için 3’ncü kata çatıya çıkan 58 yaşındaki Yunus Öztürk, dengesini kaybederek beton zemine çakıldı. Öztürk hayatını kaybetti, yakınları sinir krizi geçirdi.

Osmangazi'ye bağlı Emek Adnan Menderes Mahallesinde yaşayan Yunus Öztürk, kendisine ait 3 katlı evin çatısına çıkarak tamirat yapmak istedi. Aniden dengesini kaybeden talihsiz adam 11 metre yükseklikten evinin arka bahçesindeki beton zemine düştü.

Olayı fark eden yakınları, durumu hemen 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni Savcılığın incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öztürk'ün sinir krizi geçiren yakınlarını polis ekipleri ve vatandaşlar zorlukla sakinleştirdi.

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Bursa’da korkunç ölüm: Çatıda tamirat yaparken yere çakıldı
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