Bursa’da korkunç ölüm: Çatıda tamirat yaparken yere çakıldı

Osmangazi'ye bağlı Emek Adnan Menderes Mahallesinde yaşayan Yunus Öztürk, kendisine ait 3 katlı evin çatısına çıkarak tamirat yapmak istedi. Aniden dengesini kaybeden talihsiz adam 11 metre yükseklikten evinin arka bahçesindeki beton zemine düştü.
Olayı fark eden yakınları, durumu hemen 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni Savcılığın incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Öztürk'ün sinir krizi geçiren yakınlarını polis ekipleri ve vatandaşlar zorlukla sakinleştirdi.