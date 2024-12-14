Bursa’da korkutan olay: Otomobil ile tanker birbirine girdi! Tanker bomba gibi patladı!

Yoldan geçen diğer sürücülerin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı Gültekin Sürücü olay yerine gelen 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanan karayolu bir süre sonra tekrar trafiğe açılırken kazayla alakalı olarak da adli tahkikata başlandı. Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Ömer Kocuk'un İznik ilçesi Eşrefzade Mahallesi Muhtarı olduğu öğrenildi.