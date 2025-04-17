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Giriş Tarihi: 17.4.2025 09:06

Bursa'da korkutan yangın! 3 ev kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı bir evde çıka yangın kısa sürede tüm binayı sararken, alevler bitişiğindeki 2 eve daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kısa sürede söndürülürken, yanan evler kullanılamaz hale geldi.

İHA
Bursa’da korkutan yangın! 3 ev kullanılamaz hale geldi

Bursa'daki yangın, saat 00.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi, Kestanelik Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken yangın bitişiğindeki 2 eve daha sıçradı.

YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemli alırken yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

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Bursa'da korkutan yangın! 3 ev kullanılamaz hale geldi
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