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Giriş Tarihi: 29.11.2021 11:19 Son Güncelleme: 29.11.2021 11:30

Bursa’da kozalak cinayeti

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da kozalak cinayeti

Bursa’da evine ek gelir sağlayabilmek için hafta sonları kozalak toplamaya çıkan 28 yaşındaki Ceyhun Çetin, kozalakları çalmak isteyen hırsızlar tarafından katledildi.

Karacabey ilçe kırsal Okçular mahallesinde yaşayan evli ve iki çocuk babası Ceyhun Çetin, evine ek gelir sağlayabilmek için kozalak toplamaya gitti. Gün boyu kozalak toplayan genç adam akşam saatlerinde tanımadığı kişilerin topladığı kozalakları çalmaya çalıştığını fark etti.

Çıkan arbede kavgaya dönüştü. 6 hırsızlık zanlısı, genç adamı kozalak toplama aparatıyla dövdükten sonra bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Ceyhun Çetin, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen genç adam kurtarılmayıp hayatını kaybetti.

6 ZANLIDAN 5'İ YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen Karacabey Jandarma Komutanlığı ekipleri ve polis, kaçan 6 şüpheliden 5'ni yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüpheliyi arama çalışmaları sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa’da kozalak cinayeti
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