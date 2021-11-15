Bursa’da leblebi can aldı

İnegöl'e bağlı Kemalpaşa Mahallesi Gülçiçek sokakta yaşayan Şenel Alptekin, akşam saatlerinde televizyon izlerken leblebi yemek istedi. Yediği leblebilerden biri nefes borusuna kaçan kadın oksijensiz kalarak bilinci kaybetti. Yaşanan duruma tanık olan ailesi durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil servis ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan kadın tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cenazesi, Savcılığın yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna gönderildi.