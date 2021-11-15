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Giriş Tarihi: 15.11.2021 10:00 Son Güncelleme: 15.11.2021 10:16

Bursa’da leblebi can aldı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da leblebi can aldı

Bursa’da 56 yaşındaki Şenel Alptekin evde leblebi yediği sırada nefes borusuna leblebi kaçtı. Nefessiz kalıp bayılan talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İnegöl'e bağlı Kemalpaşa Mahallesi Gülçiçek sokakta yaşayan Şenel Alptekin, akşam saatlerinde televizyon izlerken leblebi yemek istedi. Yediği leblebilerden biri nefes borusuna kaçan kadın oksijensiz kalarak bilinci kaybetti. Yaşanan duruma tanık olan ailesi durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil servis ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan kadın tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cenazesi, Savcılığın yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna gönderildi.

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Bursa’da leblebi can aldı
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