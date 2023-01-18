Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da lodos çatıları uçurdu
Giriş Tarihi: 18.1.2023 06:13

Bursa'da lodos çatıları uçurdu

Bursa'da gece saatlerinde şiddetini artıran lodos nedeniyle 3 katlı binanın çatısını yerinden koparak, cadde ve metre hattının üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, Bursa- Ankara karayolu kısa süreliğine alternatif güzergahtan sağlandı. Metro hattı üzerinde meydana gelen hasarın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

DHA
Bursa’da lodos çatıları uçurdu

Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Saat 02.00 sıralarında lodosun etkisiyle merkez Yıldırım ilçesi Hacıvat Mahallesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısı uçarak, metro hattı ile Ankara karayolu üzerine düştü. Karayolu üzerinde araç bulunmaması ve metro hattının da 24.00 ile 06.00 saatlerinde çalışmaması nedeniyle olayda yaralanan olmadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Bursa- Ankara yolunda trafik alternatif güzergahtan sağlandı. Metro hattı üzerinde yapılan incelemede ise çatıdan kopan parçaların raylara zarar verdiği belirlendi. Karayolu üzerine dağılan parçalar ise temizlendikten sonra karayolu tekrar ulaşıma açıldı. Metro hattı üzerindeki hasarın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bir Küçük Gün Işığı'nda Fırat babası ile ilgili gerçeği öğrendi!
Çin'den ABD'ye ağır suçlama: Rezillik karşısında dehşete düşüyoruz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray çeyrek finalde! Aslan Alanyaspor'un fişini ilk yarıda çekti...
Muharrem İnce muhalefeti topa tuttu: Bu 6'lı adam vesayetidir!
SON DAKİKA: AK Partili Hamza Dağ'dan Bahçeli'nin seçim çağrısına yanıt! Bir ilk olacak...
CHP'de 'Başkan kim?' kavgası! Veto gelince parti karıştı, il yönetimi acil toplantı kararı aldı
İhraç edilen FETÖ’cü suçüstü yakalandı
Geleceğin gözde meslekleri ve biz
Bakan Koca'dan Jiyan bebek paylaşımı: Sağlık durumu iyi
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da lodos çatıları uçurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA