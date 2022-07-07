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Giriş Tarihi: 7.7.2022 11:26 Son Güncelleme: 7.7.2022 11:38

Bursa’da maganda dehşeti: Rastgele ateş açtılar yaşlı adamı vurdular

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da maganda dehşeti: Rastgele ateş açtılar yaşlı adamı vurdular

Bursa’da 4 maganda, alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu kişiye gözdağı vermek için rastgele ateş açtı. O sırada yoldan geçen yaşlı bir vatandaş vurularak yaralandı.

Bursa'da kiraladıkları bir otomobil ile Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesine gelen 4 şehir magandası, aralarında alacak verecek meselesi olan bir kişinin evinin önünde durdu. Silahlarını çıkaran şahıslar, sağa sola rastgele ateş etmeye başladı. Kurşunlardan biri yoldan geçen 61 yaşındaki Kadir K. isimli vatandaşın bacağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri bacağından yaralanan Kadir K.'ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Magandaların silahından çıkan bazı kurşunlar da çevredeki bir marketin içecek dolabına isabet etti.

O sırada dolabın çevresinde müşteri olmaması olası bir faciayı önledi. Magandaların peşine düşen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Bursa’da maganda dehşeti: Rastgele ateş açtılar yaşlı adamı vurdular
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