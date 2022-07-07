Bursa’da maganda dehşeti: Rastgele ateş açtılar yaşlı adamı vurdular

Bursa'da kiraladıkları bir otomobil ile Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesine gelen 4 şehir magandası, aralarında alacak verecek meselesi olan bir kişinin evinin önünde durdu. Silahlarını çıkaran şahıslar, sağa sola rastgele ateş etmeye başladı. Kurşunlardan biri yoldan geçen 61 yaşındaki Kadir K. isimli vatandaşın bacağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.