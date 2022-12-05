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Giriş Tarihi: 5.12.2022 08:17

Bursa'da masaj salonundaki kavgada bıçaklar çekildi

Bursa'da masaj salonunda tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan Nail K. (49), yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi arıyor.

DHA
Bursa’da masaj salonundaki kavgada bıçaklar çekildi

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi'nde bulunan bir masaj salonunda meydana geldi. Masaj salonuna gelen Nail K., kimliği henüz belirlenemeyen kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında bulunan bıçakla Nail K.'yı bacağından 3 kez bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nail K., yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Bursa'da masaj salonundaki kavgada bıçaklar çekildi
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