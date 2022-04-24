Bursa’da metroda yaşlı kadına hakaret

Bursa'da metroya maskesiz binen iki genci gören yaşlı kadın, gençleri maske takmaları konusunda uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen gençler, yaşlı kadına tepki gösterdi. Tartışma büyümeden araya giren bir başka yolcu ise yaşlı kadını sakinleştirdi.Toplu taşımada maske zorunluluğu olmasına rağmen maske takmayan iki genç, yaşlı kadına hakaret etti. O anlar ise bir başka yolcu tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.