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Giriş Tarihi: 24.4.2022 11:38 Son Güncelleme: 24.4.2022 12:06

Bursa'da metroda yaşlı kadına hakaret

İHA
Bursa’da metroda yaşlı kadına hakaret

Bursa'da metroda seyahat eden yaşlı bir kadın, maske takmayan gençleri uyardı. Gençlerin kadına hakaret ettiği anlar ise başka bir yolcu tarafından görüntülendi.

Bursa'da metroya maskesiz binen iki genci gören yaşlı kadın, gençleri maske takmaları konusunda uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen gençler, yaşlı kadına tepki gösterdi. Tartışma büyümeden araya giren bir başka yolcu ise yaşlı kadını sakinleştirdi.

Toplu taşımada maske zorunluluğu olmasına rağmen maske takmayan iki genç, yaşlı kadına hakaret etti. O anlar ise bir başka yolcu tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

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Bursa'da metroda yaşlı kadına hakaret
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