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Giriş Tarihi: 9.10.2022 14:35 Son Güncelleme: 9.10.2022 14:45

Bursa’da mezarlık nakli

Bursa’da bir maden sahası sınırları içinde kalan mezarlar, yeni oluşturulan başka bir mezarlığa naklediliyor. 180 mezardan çıkarılan kemikler yeni mezarlığa taşınıyor.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da mezarlık nakli

Türkiye'nin Bor madeni üssü olarak bilinen Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Kestelek Eti Bor madeninin hemen yanı başında bulunan kırsal Kestelek Mahallesi mezarlığı, maden sahası içinde kaldığı için taşınıyor. Toplamda 180 adet mezarın bulunduğu mezarlığa gelerek dua eden köylüler, yakınlarına ait mezarların nakline tanıklık ediyor. Taşınma işlemlerinin başladığı mezarlıkta kısa bir açıklama yapan Kestelek Muhtarı Kemal Doğru, "Köyümüzde çok kaliteli bir bor maden ocağı var, 1954 yılından itibaren buradan bor madeni çıkartılıyor. Burada dinamit patlatılacak, mezarlar zarar görecek. Biz de mezarlığı taşımaya karar verdik. Yeni mezar yeri oluşturduk. Mezarlığımız taşınmaya başladı. Toplamda 180 tane mezar var, buradan çıkan kemikler yeni mezarlığa taşınacak" dedi.

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Bursa’da mezarlık nakli
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