Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da motosiklet bisiklete çarptı: 3 çocuk yaralandı
Giriş Tarihi: 17.9.2025 09:15

Bursa'da motosiklet bisiklete çarptı: 3 çocuk yaralandı

Bursa'da motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 3 çocuk yaralandı.

İHA
Bursa’da motosiklet bisiklete çarptı: 3 çocuk yaralandı
Olay, Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.K. idaresindeki motosiklet, sokakta bisikletiyle ilerleyen bir çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.E.K, arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı D.S.K. ve bisikletli çocuk savrularak yere düştü.
Kazayı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı çocuklara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da motosiklet bisiklete çarptı: 3 çocuk yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz