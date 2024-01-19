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Giriş Tarihi: 19.1.2024 03:48

Bursa'da narkotik operasyonu: 29 tutuklama

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 1000 polisin katılımıyla düzenlenen helikopter ve dron destekli narkotik operasyonunda gözaltına alınan 49 kişiden 29'u tutuklandı. Tutuklananlar arasındaki Ceren K., kucağındaki bebeği ile cezaevine gönderildi

DHA
Bursa’da narkotik operasyonu: 29 tutuklama

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 16 Ocak'ta şafak vakti operasyon düzenlendi.

TAKİPLE YAKALANDILAR

Bursa'dan yola çıkan ekipler, İnegöl'deki 35 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Helikopter ve dron destekli operasyonda, evlerin kapıları özel harekat polisleri tarafından koçbaşlarıyla kırılırken, narkotik köpekleri de adreslerde arama yaptı. Sokak aralarına kaçan uyuşturucu tacirleri takiple yakalandı. Polis helikopterinden ve dron ile o anlar saniye saniye kaydedildi.

49 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 1 kilo 193 gram metamfetamin, 1 kilo 315 gram esrar, 1 kilo 940 gram bonzai, 13 kök kenevir, 18 ecstasy hap, 8 yeşil reçeteye tabi hap, 4 terazi, 1 tüfek, 13 tabanca ile 98 fişek ele geçirildi.

KUCAĞINDAKİ BEBEĞİ İLE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 49 kişiden 29 şüpheli tutuklandı. 11'i adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 20 kişi ise serbest kaldı. Tutuklanan şüpheliler arasındaki Ceren K., kucağındaki bebeği ile cezaevine gönderildi.

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Bursa'da narkotik operasyonu: 29 tutuklama
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